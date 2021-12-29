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Слуцкий: Россия будет обсуждать гарантии безопасности с теми, кто действительно влияет на ситуацию

17:45 29.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

«Россия будет обсуждать предложенные гарантии безопасности с теми, кто может влиять на ситуацию, тогда как ЕС в своих решениях придерживается позиции США» -  комментируя слова главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о том, что сообщество может участвовать в этих переговорах, сказал Председатель комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий.

«По его словам, свои условия предъявляют «только победители». Хочется спросить господина Борреля: а кто, по его мнению, является этим самым победителем? Неужели ЕС, который в последние годы в своих решениях придерживается вашингтонского фарватера? » - написал Слуцкий.

Он также заявил, что российская сторона собирается «разговаривать с теми, кто реально может повлиять на обстановку». «Переговоры планируются в разных форматах и ​​на нескольких площадках. И да, условия теперь действительно вынуждена ставить Россия», - добавил он.

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