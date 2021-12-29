Поклонская посоветовала украинским экс-коллегам призвать к ответу организаторов майдана

18:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посол России в Кабо-Верде, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская посоветовала бывшим киевским коллегам призвать к ответственности организаторов госпереворота 2014 года.

Ранее офис генерального прокурора Украины направил в суд обвинительный акт в отношении высокопоставленных чиновников Крыма, в том числе его главу Сергея Аксенова и бывшего прокурора республики Натальи Поклонской. В отношении них открыто дело о государственной измене.

«Вместо того чтобы привлекать предателей Украины у себя под носом, украинские прокуроры заглядывают в Россию. Коллеги, займитесь делом. Разберитесь с теми, кто организовал госпереворот в 2014 году, и тогда закончится бардак в стране. Могу помочь, если не получается самостоятельно», - написала Поклонская в своем Telegram-канале.

30 ноября суд Киева предоставил разрешение задержать Аксенова, 7 декабря аналогичное решение принято в отношении Поклонской. Задержать их невозможно, поскольку они не находятся на территории Украины.

После госпереворота на Украине в 2014 году власти Крыма и Севастополя провели референдум по объединению с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.