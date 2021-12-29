0
0
70
НОВОСТИ

Школьные каникулы могут продлить из-за «омикрона»

18:25 29.12.2021 Источник: Интерфакс

 Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова просит министра просвещения Сергея Кравцова продлить школьные каникулы до 16 января на фоне распространения штамма коронавируса "омикрон".

"С целью недопущения ухудшения эпидемиологической обстановки и нарушения образовательного процесса, прошу Вас рассмотреть возможность продления каникул для школьников на неделю - до 16 января 2022 года включительно", - говорится в письме Лантратовой Кравцову, текст которого имеется в распоряжении "Интерфакса".

Компенсировать продление каникул парламентарий предлагает за счет других дней на усмотрение Минпросвещения России, чтобы школьники не отстали от учебного плана.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

Новости

18:50 29.12.2021
Секретарь СНБО: Большого скопления российских войск мы не наблюдаем...
0
0
18:45 29.12.2021
Путин рассказал, как пуск "Северного потока 2" повлияет на ситуацию с газом в Европе
0
19
18:45 29.12.2021
Миилер: Украина вошла в зону исторически минимальных запасов газа в своих поземных хранилищах
0
20
18:40 29.12.2021
Страны СНГ сделали большой шаг навстречу друг другу - Лукашенко
0
32
18:35 29.12.2021
"Северный поток -2" полностью готов к работе - Миллер
0
12
18:05 29.12.2021
Поклонская посоветовала украинским экс-коллегам призвать к ответу организаторов майдана
0
100
17:45 29.12.2021
Слуцкий: Россия будет обсуждать гарантии безопасности с теми, кто действительно влияет на ситуацию
0
130
17:45 29.12.2021
В Минэнерго подвели итоги уходящего года
0
121
17:30 29.12.2021
Джонсон призвал британцев отметить Новый год «благоразумно»
0
143
17:10 29.12.2021
Россия и Белоруссия договорились о сотрудничестве в авиастроении
0
169

Возврат к списку