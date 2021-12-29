Школьные каникулы могут продлить из-за «омикрона»
18:25 29.12.2021 Источник: Интерфакс
Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова просит министра просвещения Сергея Кравцова продлить школьные каникулы до 16 января на фоне распространения штамма коронавируса "омикрон".
"С целью недопущения ухудшения эпидемиологической обстановки и нарушения образовательного процесса, прошу Вас рассмотреть возможность продления каникул для школьников на неделю - до 16 января 2022 года включительно", - говорится в письме Лантратовой Кравцову, текст которого имеется в распоряжении "Интерфакса".
Компенсировать продление каникул парламентарий предлагает за счет других дней на усмотрение Минпросвещения России, чтобы школьники не отстали от учебного плана.
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