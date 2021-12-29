Страны СНГ сделали большой шаг навстречу друг другу - Лукашенко

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страны СНГ сделали большой шаг в сторону единства при решении актуальных вопросов. Об этом сообщило в среду агентство БелТА.

«Поведение всех нас - глав государств - свидетельство о том, что мы понимаем, что происходит. Люди понимают в наших государствах. И очень большой крен - я уже человек опытный в этом плане - произошел в сторону нашего единения - вместе решать вопросы », - заявил белорусский лидер на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.