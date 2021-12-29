По информации ВОЗ в более чем 90 стран мира от COVID-19 вакцинировано менее 40% населения

18:55 Источник: Интерфакс

К концу 2021 года 92 государства из 194, входящих во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), не смогли выполнить задачу вакцинировать против COVID-19 40% своего населения, заявил в среду на брифинге глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Это произошло из-за комбинации ограниченных в течение значительной части года поставок в страны с низкими доходами и последующей доставки тех вакцин, срок действия которых истекал, и у которых не хватало ключевых компонентов", - приводит его слова издание Sky news.

"Вакцинировать 40% жителей - это было посильно, и (нынешняя ситуация - ИФ) это не только моральный позор, она приводит к гибели людей, дает вирусу шанс мутировать", - продолжил он.

В то же время Гебрейесус отметил, что ситуация с поставками вакцин в данный момент улучшается, и призвал лидеров стран в 2022 году провести переговоры с целью добиться справедливого распределения вакцин среди мирового населения.

Он вновь напомнил о том, что приоритет, отдаваемый в богатых странах вакцинации жителей бустерными дозами вакцин, одновременно с тем может затруднить поставки таких препаратов с страны с низкими доходами.

Гебрейесус также обратился к властям стран мира добиться иммунизации 70% населения до июля 2022 года, чтобы избежать "цунами случаев" COVID-19.