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Секретарь СНБО: Большого скопления российских войск мы не наблюдаем...

18:50 29.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев не наблюдает большого скопления российских войск на границе с Украиной. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью, опубликованном в среду на сайте издания «Новое время».

«Большого скопления российских войск мы не наблюдаем. Есть определенные перемещения войск, но для нас это некритично. Для полномасштабного вторжения нужно, чтобы их было как минимум в три, четыре, пять раз — намного больше, чем есть на сегодняшний день», — сказал он. В то же время Данилов утверждал, что угроза вторжения войск РФ все еще существует.

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