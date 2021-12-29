Миилер: Украина вошла в зону исторически минимальных запасов газа в своих поземных хранилищах
18:45 29.12.2021
«24 декабря Украина вошла в зону исторически минимальных запасов газа в своих поземных хранилищах», — сказал Миллер, добавив, что запасы в украинских ПХГ сегодня составляют менее 14 млрд куб. м, что на 10 млрд куб. м меньше, чем в конце декабря прошлого года.При этом Миллер напомнил, что «Газпром» полностью исполнил свои контрактные обязательства по транзиту газа через Украину.
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