0
0
19
НОВОСТИ

Путин рассказал, как пуск "Северного потока 2" повлияет на ситуацию с газом в Европе

18:45 29.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дополнительные большие объемы газа из РФ будут поступать в Европу сразу же, как будет разрешен запуск «Северного потока — 2». Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на совещании, в ходе которого глава «Газпрома» Алексей Миллер доложил о завершении в среду заполнения техническим газом второй нитки газопровода.

«Как только они (партнеры в Европе) примут решение о начале работы, в Европу сразу же начнут поступать большие дополнительные объемы российского газа», — сказал Путин, напомнив, что речь идет о 55 млрд кубических метров в год.

«Это, безусловно, повлияет на цену на рынке, на споте. Все те страны и потребители этих стран, которые потребляют российский газ, сразу, конечно же, почувствуют это на себе. В том числе это касается и участников экономической деятельности, и домохозяйств», — сказал Путин.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

18:50 29.12.2021
Секретарь СНБО: Большого скопления российских войск мы не наблюдаем...
0
0
18:45 29.12.2021
Миилер: Украина вошла в зону исторически минимальных запасов газа в своих поземных хранилищах
0
20
18:40 29.12.2021
Страны СНГ сделали большой шаг навстречу друг другу - Лукашенко
0
32
18:35 29.12.2021
"Северный поток -2" полностью готов к работе - Миллер
0
12
18:25 29.12.2021
Школьные каникулы могут продлить из-за «омикрона»
0
67
18:05 29.12.2021
Поклонская посоветовала украинским экс-коллегам призвать к ответу организаторов майдана
0
100
17:45 29.12.2021
Слуцкий: Россия будет обсуждать гарантии безопасности с теми, кто действительно влияет на ситуацию
0
130
17:45 29.12.2021
В Минэнерго подвели итоги уходящего года
0
121
17:30 29.12.2021
Джонсон призвал британцев отметить Новый год «благоразумно»
0
143
17:10 29.12.2021
Россия и Белоруссия договорились о сотрудничестве в авиастроении
0
169

Возврат к списку