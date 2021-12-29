Путин рассказал, как пуск "Северного потока 2" повлияет на ситуацию с газом в Европе
18:45 29.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Как только они (партнеры в Европе) примут решение о начале работы, в Европу сразу же начнут поступать большие дополнительные объемы российского газа», — сказал Путин, напомнив, что речь идет о 55 млрд кубических метров в год.
«Это, безусловно, повлияет на цену на рынке, на споте. Все те страны и потребители этих стран, которые потребляют российский газ, сразу, конечно же, почувствуют это на себе. В том числе это касается и участников экономической деятельности, и домохозяйств», — сказал Путин.
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