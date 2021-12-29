"Северный поток -2" полностью готов к работе - Миллер
18:35 29.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Сегодня в 12 часов 58 минут по московскому времени „Газпром“ завершил заполнение газом второй нитки газопровода „Северный поток — 2“. И теперь и первая, и вторая нитка газопровода „Северный поток — 2“ находятся под рабочим давлением и полностью готовы к эксплуатации», — сказал он.
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