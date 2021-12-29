0
0
97
НОВОСТИ

За 2021 год инфляция в России достигла максимума с 2015 года

19:20 29.12.2021 Источник: Интерфакс

Инфляция в РФ в декабре 2021 года, по предварительным данным, замедлилась до 0,82% с 0,96% в ноябре и 1,11% в октябре, сообщил в среду Росстат.

Инфляция в декабре 2021 года превысила ожидания аналитиков. Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в конце декабря, равнялся 0,7%.

В целом за 2021 год инфляция, по предварительным данным Росстата, составила 8,39% после 4,9% в 2020 году и 3,0% в 2019 году. Инфляция в 2021 году стала максимальной с 2015 года (когда она равнялась 12,9%), в 2016 году рост цен равнялся 5,4%, в 2017 году рост цен составил минимальные за всю историю 2,5%, в 2018 году - 4,3%.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

20:00 29.12.2021
Песков не стал комментировать решения суда о ликвидации "Мемориала"
0
59
19:50 29.12.2021
Власти Украины не собираются признавать российские вакцины от COVID-19
0
82
19:40 29.12.2021
Мантуров рассказал, когда начнутся первые поставки самолета МС-21
0
95
19:10 29.12.2021
Паспорта РФ, выданные в Крыму и Донбассе, Украина признавать не собирается
0
132
18:55 29.12.2021
По информации ВОЗ в более чем 90 стран мира от COVID-19 вакцинировано менее 40% населения
0
146
18:50 29.12.2021
Секретарь СНБО: Большого скопления российских войск мы не наблюдаем...
0
178
18:45 29.12.2021
Путин рассказал, как пуск "Северного потока 2" повлияет на ситуацию с газом в Европе
0
206
18:45 29.12.2021
Миилер: Украина вошла в зону исторически минимальных запасов газа в своих поземных хранилищах
0
203
18:40 29.12.2021
Страны СНГ сделали большой шаг навстречу друг другу - Лукашенко
0
176
18:35 29.12.2021
"Северный поток -2" полностью готов к работе - Миллер
0
169

Возврат к списку