За 2021 год инфляция в России достигла максимума с 2015 года

19:20 Источник: Интерфакс

Инфляция в РФ в декабре 2021 года, по предварительным данным, замедлилась до 0,82% с 0,96% в ноябре и 1,11% в октябре, сообщил в среду Росстат.

Инфляция в декабре 2021 года превысила ожидания аналитиков. Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в конце декабря, равнялся 0,7%.

В целом за 2021 год инфляция, по предварительным данным Росстата, составила 8,39% после 4,9% в 2020 году и 3,0% в 2019 году. Инфляция в 2021 году стала максимальной с 2015 года (когда она равнялась 12,9%), в 2016 году рост цен равнялся 5,4%, в 2017 году рост цен составил минимальные за всю историю 2,5%, в 2018 году - 4,3%.