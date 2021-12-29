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Мантуров рассказал, когда начнутся первые поставки самолета МС-21

19:40 29.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поставки коммерческим эксплуатантам самолета МС-21 планируется начать в 3-м квартале 2022 года после получения дополнения к сертификату. Об этом журналистам сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

«Конец второго — начало третьего квартала следующего года, когда мы рассчитываем получить дополнение к сертификату типа, мы уже будем поставлять [самолеты МС-21] первым коммерческим экплуатантам, в частности авиакомпании „Россия“, уже с российским крылом», — сказал Мантуров.

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