Мантуров рассказал, когда начнутся первые поставки самолета МС-21

19:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поставки коммерческим эксплуатантам самолета МС-21 планируется начать в 3-м квартале 2022 года после получения дополнения к сертификату. Об этом журналистам сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

«Конец второго — начало третьего квартала следующего года, когда мы рассчитываем получить дополнение к сертификату типа, мы уже будем поставлять [самолеты МС-21] первым коммерческим экплуатантам, в частности авиакомпании „Россия“, уже с российским крылом», — сказал Мантуров.