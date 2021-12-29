Власти Украины не собираются признавать российские вакцины от COVID-19

19:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина не признает и не будет признавать российские вакцины от коронавируса. Об этом в среду заявила вице-премьер Украины, министр по реинтеграции неподконтрольных территорий Ирина Верещук на пресс-конференции.

«Мы не признаем и не будем признавать российскую вакцину», — сказала она, говоря о препаратах против коронавируса.

Верещук подчеркнула, что вопрос о возможности признать вакцины российского производства «Спутник V» и «Спутник лайт» «не стоит вообще».