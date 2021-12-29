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Президент США проведет 30 декабря телефонные переговоры с президентом РФ - Белый дом

20:55 29.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден рассчитывает в четверг провести телефонную беседу с российским лидером Владимиром Путиным. Как сообщила в среду представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Эмили Хорн, глава вашингтонской администрации намерен обсудить ряд тем, в том числе предстоящие дипломатические контакты с РФ.

«Президент Джо Байден проведет телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным в четверг, 30 декабря 2021 года, чтобы обсудить ряд тем, включая предстоящее дипломатическое взаимодействие с РФ», — говорится в письменном заявлении Хорн

В Кремле информацию подтвердили.«Действительно, на завтра поздно вечером запланирован телефонный разговор Путина с президентом США», — сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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