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10 дней подряд из-за отсутствия заявок «Газпром» не заказывает прокачку по магистрали Ямал - Европа

09:10 30.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Реверсные поставки газа по газопроводу Ямал - Европа из Германии в Польшу продолжаются уже десять дней подряд в отсутствие мощностей на прямую прокачку в Германию с «Газпрома», поскольку стороны заявок со европейских клиентов нет. Это следует из данных газотранспортного оператора Gascade.

«Газпром» накануне на аукционе «на день вперед» вновь не забронировал мощность для транзита природного газа через Польшу по газопроводу Ямал - Европа на четверг. При этом возможностью заказать прокачку на внутридневных торгах сегодня ночью компания также воспользовалась. Таким образом, холдинг уже десять дней подряд отказывается от данной прокачки по трубопроводу на следующие сутки.

«Газпром» начал снижать объем бронирования транзита газа по газопроводу Ямал - Европа две недели назад, а с 20 декабря вовсе не бронирует мощность прокачки газа по этому трубопроводу. В результате с 21 декабря физический поток газа по газопроводу идет в реверсном направлении из Германии в Польшу.

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