Фигурантам по делу «Листвяжной» в освобождении из СИЗО судом отказано
09:20 30.12.2021 Источник: Интерфакс
Кемеровский областной суд не стал удовлетворять жалобы адвокатов топ-менеджеров холдинга "СДС-Уголь" и главного инженера шахты "Листвяжная" об аресте по делу о гибели людей на шахте, сообщили в четверг "Интерфаксу" в суде.
"Жалобы адвокатов оставлены без удовлетворения", - сказал представитель суда.
Так, под стражей остаются Геннадий Алексеев (гендиректор холдинга), Антон Якутов (технический директор холдинга) и Анатолий Лобанов (главный инженер ООО "Шахта "Листвяжная").
Накануне суд отказался освободить из-под ареста Михаила Федяева (основной собственник "Листвяжной", председатель совета директоров СДС).
15 декабря Центральный районный суд Кемерово удовлетворил ходатайство следствия, поддержанного прокуратурой, и арестовал Федяева, Лобанова, Якутова и Алексеева по делу о гибели людей в шахте.
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