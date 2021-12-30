Фигурантам по делу «Листвяжной» в освобождении из СИЗО судом отказано

09:20 Источник: Интерфакс

Кемеровский областной суд не стал удовлетворять жалобы адвокатов топ-менеджеров холдинга "СДС-Уголь" и главного инженера шахты "Листвяжная" об аресте по делу о гибели людей на шахте, сообщили в четверг "Интерфаксу" в суде.

"Жалобы адвокатов оставлены без удовлетворения", - сказал представитель суда.

Так, под стражей остаются Геннадий Алексеев (гендиректор холдинга), Антон Якутов (технический директор холдинга) и Анатолий Лобанов (главный инженер ООО "Шахта "Листвяжная").

Накануне суд отказался освободить из-под ареста Михаила Федяева (основной собственник "Листвяжной", председатель совета директоров СДС).

15 декабря Центральный районный суд Кемерово удовлетворил ходатайство следствия, поддержанного прокуратурой, и арестовал Федяева, Лобанова, Якутова и Алексеева по делу о гибели людей в шахте.