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НОВОСТИ

Фигурантам по делу «Листвяжной» в освобождении из СИЗО судом отказано

09:20 30.12.2021 Источник: Интерфакс

Кемеровский областной суд не стал удовлетворять жалобы адвокатов топ-менеджеров холдинга "СДС-Уголь" и главного инженера шахты "Листвяжная" об аресте по делу о гибели людей на шахте, сообщили в четверг "Интерфаксу" в суде.

"Жалобы адвокатов оставлены без удовлетворения", - сказал представитель суда.

Так, под стражей остаются Геннадий Алексеев (гендиректор холдинга), Антон Якутов (технический директор холдинга) и Анатолий Лобанов (главный инженер ООО "Шахта "Листвяжная").

Накануне суд отказался освободить из-под ареста Михаила Федяева (основной собственник "Листвяжной", председатель совета директоров СДС).

15 декабря Центральный районный суд Кемерово удовлетворил ходатайство следствия, поддержанного прокуратурой, и арестовал Федяева, Лобанова, Якутова и Алексеева по делу о гибели людей в шахте.

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