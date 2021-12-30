Климатическая политика станет центральной темой Германии во время ее председательства в G7
09:35 30.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Климатическая политика станет центральным вопросом во время предстоящего председательства ФРГ в Группе семи (G7), а также будет неотъемлемой частью внутренней политики Германии. Об этом сообщила в четверг агентству ДПА министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
«Климатический кризис также обостряет конфликты в разных регионах мира. Снижение роста мировой температуры на каждую десятую градуса является вкладом в международную безопасность », - отметила Бербок. Она добавила, что один из главных посылов председательства Германии в G7 звучит следующим образом: «Действовать, пока не стало слишком поздно». Именно с этим лозунгом она выступит перед министром иностранных дел Группы семи и сделает акцент на вопросах перспективной многосторонности и устойчивости демократий.
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