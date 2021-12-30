Минздрав зарегистрировал препарат для лечения коронавируса
09:50 30.12.2021 Источник: Интерфакс
Минздрав РФ на постоянной основе зарегистрировал препарат специфического иммуноглобулина для лечения коронавируса "КОВИД-глобулин", созданный на основе плазмы крови переболевших, сообщила в четверг пресс-служба госкорпорации "Ростех".
В ходе клинического исследования применение "КОВИД-Глобулина" в составе терапии в 70% случаев предотвращала возникновение у пациентов осложнений заболевания в виде цитокинового шторма, почечной недостаточности, тромбоэмболических осложнений, развития острого респираторного дистресс-синдрома и увеличения степени поражения легких, и в целом снижало риск перехода болезни в более тяжелую форму у 7 из 10 пациентов, отметили в "Ростехе".
При этом наибольшую эффективность препарат показал при использовании на ранних стадиях заболевания коронавирусом, подчеркивается в пресс-релизе.
НОВОСТИ
- 09:35 30.12.2021
- Климатическая политика станет центральной темой Германии во время ее председательства в G7
- 09:20 30.12.2021
- Фигурантам по делу «Листвяжной» в освобождении из СИЗО судом отказано
- 09:10 30.12.2021
- 10 дней подряд из-за отсутствия заявок «Газпром» не заказывает прокачку по магистрали Ямал - Европа
- 22:16 29.12.2021
- Участие президентов РФ и США на переговорах в Женеве не ожидается - Белый дом
- 21:10 29.12.2021
- Аэропорт "Шереметьево" закрывает терминал F на реконструкцию
- 20:55 29.12.2021
- Президент США проведет 30 декабря телефонные переговоры с президентом РФ - Белый дом
- 20:00 29.12.2021
- Песков не стал комментировать решения суда о ликвидации "Мемориала"
- 19:50 29.12.2021
- Власти Украины не собираются признавать российские вакцины от COVID-19
- 19:40 29.12.2021
- Мантуров рассказал, когда начнутся первые поставки самолета МС-21
- 19:20 29.12.2021
- За 2021 год инфляция в России достигла максимума с 2015 года
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать