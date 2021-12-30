Минздрав зарегистрировал препарат для лечения коронавируса

09:50 Источник: Интерфакс

Минздрав РФ на постоянной основе зарегистрировал препарат специфического иммуноглобулина для лечения коронавируса "КОВИД-глобулин", созданный на основе плазмы крови переболевших, сообщила в четверг пресс-служба госкорпорации "Ростех".

В ходе клинического исследования применение "КОВИД-Глобулина" в составе терапии в 70% случаев предотвращала возникновение у пациентов осложнений заболевания в виде цитокинового шторма, почечной недостаточности, тромбоэмболических осложнений, развития острого респираторного дистресс-синдрома и увеличения степени поражения легких, и в целом снижало риск перехода болезни в более тяжелую форму у 7 из 10 пациентов, отметили в "Ростехе".



При этом наибольшую эффективность препарат показал при использовании на ранних стадиях заболевания коронавирусом, подчеркивается в пресс-релизе.