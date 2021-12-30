Телефонный разговор между президентами Путиным и Байденом запланирован на вечер 30 декабря

10:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Телефонный разговор лидеров США и России Джо Байдена и Владимира Путина запланирован в четверг на 15:30 по вашингтонскому времени (23:30 мск). Об этом свидетельствует распространенный в среду Белым домом график американского президента.

«Президент [Байден] проведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить целый ряд тем, в том числе предстоящее дипломатическое взаимодействие с РФ», - отмечается в документе. В нем подчеркивается, что звонок пройдет в закрытом для прессы режиме.