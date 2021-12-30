Телефонный разговор между президентами Путиным и Байденом запланирован на вечер 30 декабря
10:10 30.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Телефонный разговор лидеров США и России Джо Байдена и Владимира Путина запланирован в четверг на 15:30 по вашингтонскому времени (23:30 мск). Об этом свидетельствует распространенный в среду Белым домом график американского президента.
«Президент [Байден] проведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить целый ряд тем, в том числе предстоящее дипломатическое взаимодействие с РФ», - отмечается в документе. В нем подчеркивается, что звонок пройдет в закрытом для прессы режиме.
НОВОСТИ
- 11:30 30.12.2021
- Новый год на работе чаще встречают мужчины - исследование
- 11:10 30.12.2021
- США и Европа обсудили совместные действия в случае “агрессии” РФ против Украины
- 10:50 30.12.2021
- На Украине отмечается рост суточной заболеваемости COVID-19
- 10:30 30.12.2021
- В России разработали тест-систему для выявления «омикрона»
- 09:50 30.12.2021
- Минздрав зарегистрировал препарат для лечения коронавируса
- 09:35 30.12.2021
- Климатическая политика станет центральной темой Германии во время ее председательства в G7
- 09:20 30.12.2021
- Фигурантам по делу «Листвяжной» в освобождении из СИЗО судом отказано
- 09:10 30.12.2021
- 10 дней подряд из-за отсутствия заявок «Газпром» не заказывает прокачку по магистрали Ямал - Европа
- 22:16 29.12.2021
- Участие президентов РФ и США на переговорах в Женеве не ожидается - Белый дом
- 21:10 29.12.2021
- Аэропорт "Шереметьево" закрывает терминал F на реконструкцию
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать