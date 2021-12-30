В России разработали тест-систему для выявления «омикрона»

10:30 Источник: Интерфакс

Специалисты Института химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ, Новосибирск), Военной медицинской академии имени С.М.Кирова (Санкт-Петербург) и биотехнологической компании "Современные лабораторные технологии" разработали тест-систему, которая одновременно выявляет наличие генетического материала коронавируса SARS-CoV-2 и определяет, относится ли он к варианту "омикрон".

"При создании тест-системы ученые работали с синтезированной последовательностью, которая повторяет вариабельную часть генома омикрон-штамма SARS-CoV-2. Чувствительность созданной тест-системы оценивается как высокая", - говорится в сообщении ИХБФМ.



