На Украине отмечается рост суточной заболеваемости COVID-19

10:50 Источник: Интерфакс

На Украине по состоянию на утро четверга зафиксировано 5 тыс. 930 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 10 тыс. 369 человек, 278 умерли, сообщила пресс-служба Минздрава Украины.

"За сутки в Украине: зафиксировано 5 тыс. 930 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни (из них детей - 373, медработников - 137); 117 тыс. 042 человека были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 31 тыс. 671 человек, вторую дозу - 83 тыс. 287 человек, дополнительную дозу получили 692 человека, бустерную дозу - 1 тыс. 392 человека. Также за прошедшие сутки: госпитализированы - 1 тыс. 747 человек; летальных исходов - 278; выздоровели - 10 тыс. 369 человек", - сказано в сообщении в телеграм-канале Минздрава.



