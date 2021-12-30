Новый год на работе чаще встречают мужчины - исследование
11:30 30.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Всего 5% россиян будут встречать Новый год на работе большинства же отметят наступление 2022 года дома. При этом мужчины чаще женщин работают в этот праздник, свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы Superjob, которые имеются в распоряжении ТАСС.
«Женщины чаще мужчин будут справлять новый год дома - 82% против 69% соответственно. Среди же мужчин значительно больше тех, кто в новогоднюю ночь будет работать (7% и 1%). При этом 75% россиян отметят наступление 2022 года дома, 5% - на работе, 3% - в гостях », - говорится в тексте исследования.
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