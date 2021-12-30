Минздрав рекомендует россиянам воздержаться от зарубежных поездок в праздничные дни
11:50 30.12.2021 Источник: Интерфакс
В связи с распространением штамма "омикрон" россиянам не рекомендуется выезжать за рубеж в новогодние праздники, а в случае, если поездка уже намечена, необходимо заранее привиться от COVID-19, заявил в четверг главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов.
"В связи с активным распространением в разных странах мира нового штамма "омикрон" желательно не планировать на праздники зарубежные поездки, а если поездка уже запланирована, то предварительно сделать прививку и тщательно соблюдать общие меры профилактики во время путешествия", - цитирует Чуланова пресс-служба министерства.
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