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НОВОСТИ

Премьер Саксонии выступил за развитие партнерства с Россией

12:10 30.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер считает необходимым поддержание диалога и развитие партнерских отношений с Россией.

Премьер Саксонии неоднократно выступал за поддержание диалога с Россией. В частности, в ноябре в Дрездене Кречмер заявлено, что «Северный поток - 2» имеет большое значение для Германии. Кроме того, политик считает, что в Москве и Берлину следует продолжать диалог по различным темам. В начале октября на церемонии открытия выставки «Мечты о Свободе. Романтизм в России и Германии »в Дрездене премьер Саксонии отметил, что культура и искусство дают ФРГ и РФ дополнительные возможности для диалога, им нельзя отворачиваться друг от друга.

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