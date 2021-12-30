Премьер Саксонии выступил за развитие партнерства с Россией
12:10 30.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер считает необходимым поддержание диалога и развитие партнерских отношений с Россией.
Премьер Саксонии неоднократно выступал за поддержание диалога с Россией. В частности, в ноябре в Дрездене Кречмер заявлено, что «Северный поток - 2» имеет большое значение для Германии. Кроме того, политик считает, что в Москве и Берлину следует продолжать диалог по различным темам. В начале октября на церемонии открытия выставки «Мечты о Свободе. Романтизм в России и Германии »в Дрездене премьер Саксонии отметил, что культура и искусство дают ФРГ и РФ дополнительные возможности для диалога, им нельзя отворачиваться друг от друга.
НОВОСТИ
- 12:50 30.12.2021
- Военное сотрудничество РФ и КНР перешло на другой уровень
- 12:30 30.12.2021
- В отключении РФ от SWIFT нет выгоды ни для кого - Минфин
- 11:50 30.12.2021
- Минздрав рекомендует россиянам воздержаться от зарубежных поездок в праздничные дни
- 11:30 30.12.2021
- Новый год на работе чаще встречают мужчины - исследование
- 11:10 30.12.2021
- США и Европа обсудили совместные действия в случае “агрессии” РФ против Украины
- 10:50 30.12.2021
- На Украине отмечается рост суточной заболеваемости COVID-19
- 10:30 30.12.2021
- В России разработали тест-систему для выявления «омикрона»
- 10:10 30.12.2021
- Телефонный разговор между президентами Путиным и Байденом запланирован на вечер 30 декабря
- 09:50 30.12.2021
- Минздрав зарегистрировал препарат для лечения коронавируса
- 09:35 30.12.2021
- Климатическая политика станет центральной темой Германии во время ее председательства в G7
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать