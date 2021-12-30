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В отключении РФ от SWIFT нет выгоды ни для кого - Минфин

12:30 30.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отключение России от системы SWIFT никому не выгодно, тогда  пришлось бы отказаться от российских товаров, считает министр финансов РФ Антон Силуанов.

«SWIFT - это система информационных сообщений о транзакциях, будь то внутри или за рубежом. <…> Кому выгодно отключение от SWIFT? Никому. Только, что называется, себе насолили. Россия - участник международного рынка », - сказал он в интервью телеканалу« Россия-24 ».

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