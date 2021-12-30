Военное сотрудничество РФ и КНР перешло на другой уровень

12:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В китайско-российском межармейском сотрудничестве произошел прорыв. Об этом заявлен в четверг официальный представитель обороны КНР Тань Кэфэй.

«Вооруженные силы Китая и РФ перешли на высокий уровень отношений, мы добились прорыва в процессе стратегического взаимодействия между странами, сообщил он, выступая на последней конференции в 2021 году пресс-конференции китайского оборонного ведомства». - Китайско-российское сотрудничество сохранило стабильность, несмотря на сложные «погодные условия».