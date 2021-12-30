Объем оружейных контрактов со странами Африки в 2021 году приблизился к 2,5 млрд евро
13:10 30.12.2021 Источник: Интерфакс
В 2021 году Россия договорилась об экспорте оружия в страны Африки южнее Сахары на 2,5 млрд евро, а также существенно увеличила портфель заказов со странами Юго-Восточной Азии, сообщил глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.
"Существенно вырос портфель заказов в странах Юго-Восточной Азии, объем контрактов, подписанных в 2021 году со странами Африки южнее Сахары, приблизился к уровню в 2,5 млрд евро", - заявил Михеев, слова которого процитировали в четверг в пресс-службе "Рособоронэкспорта".
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