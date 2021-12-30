В Москве суточная заболеваемость COVID-19 увеличилась почти на 50%
13:30 30.12.2021 Источник: Интерфакс
Около 2,7 тыс. случаев COVID-19 выявили в Москве за последние сутки, это почти на 50% превышает показатель, зафиксированный накануне, следует из сообщения оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
По данным оперштаба, в столице за последние 24 часа обнаружили 2 тыс. 661 пациента с коронавирусом. Накануне сообщалось о фиксации 1 тыс. 798 инфицированных. Таким образом, суточная заболеваемость COVID-19 в Москве выросла на 48%.
Тем не менее, при сравнении с показателем недельной давности в городе фиксируют снижение суточной заболеваемости: 23 декабря в Москве выявили 3 тыс. 62 случая COVID-19.
За сутки в столице скончался 71 пациент с коронавирусом. Всего от заболевания погибло 36 тыс. 702 горожанина.
Выздоровели от заболевания и выписались за 24 часа 2 тыс. 495 москвичей. Общее число горожан, победивших коронавирус, достигло 1 млн 865 тыс. 970.
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