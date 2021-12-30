Китай возобновляет пропуск сжиженного газа из РФ

13:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайский железнодорожный пункт пропуска Маньчжурия на границе с РФ с четверга возобновляет прием российского газа сжиженного нефтяного, который был приостановлен из-за пандемии. Об этом сообщило Торговое представительство России в КНР.

Как уточняется в его телеграм-канале, таможня Маньчжурии также открыла доступ для товарных поездов с нерасфасованными зерновыми и удобрениями, предоставленными на валом из РФ.

30 ноября ОАО «РЖД» сообщило об остановке приема грузов в адрес погранпереходов «Гродеково - Суйфэньхэ» и «Забайкальск - Маньчжурия». Эта мера не коснулась контейнерных перевозок.