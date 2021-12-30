Заявку на эксплуатацию ядерных отходов подала компания в Финляндии

13:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Финская компания Posiva («Посива») в четверг подала властям Финляндии заявку на получение лицензии на эксплуатацию первого в мире подземного хранилища ядерных отходов Онкало («Онкало») на западе страны. Об этом сообщило финское министерство экономического развития и труда.

«Posiva 30 декабря подала госсовету заявку на получение разрешения на эксплуатацию хранилища отработанного ядерного топлива (ОЯТ), хранилище строится в АЭС «Олкилуото» в Эурайоки. Заявка касается периода с марта 2024 года и до конца 2070 года. Завод по капсулированию ОЯТ будет располагаться на поверхности земли, хранилище - в скалах на глубине 400-430 метров », - говорится в сообщении.