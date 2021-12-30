Ситуация с россиянином Дудниковым находится под контролем Посольства РФ в Минске - МИД

14:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посольство России в Белоруссии контролирует ситуацию с осужденным россиянином Егором Дудниковым и находится в контакте с его адвокатом и семьей. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Посольство России в Белоруссии держит ситуацию за российским гражданином на контроле и находится в постоянном контакте с адвокатом Дудникова и его родственниками, - сказала она. - В случае нарушения его нормальными правовыми полномочиями будут действовать меры в отношении органов власти.