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В поздравлении Байдену Путин высказал убежденность в эффективном диалоге между РФ и США

14:10 30.12.2021 Источник: Интерфакс

Президент РФ Владимир Путин в новогоднем поздравлении президенту США Джо Байдену выразил убеждение в возможности наладить эффективный российско-американский диалог.

"Убежден, что в развитие наших договоренностей, достигнутых в ходе июньского саммита в Женеве и последующих контактов, мы можем продвинуться вперед и наладить эффективный российско-американский диалог, основанный на взаимном уважении и учете национальных интересов друг друга", - цитирует пресс-служба Кремля поздравительную телеграмму Путина.


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