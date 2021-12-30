Россия не сомневается в способности Германии договориться по "Северному потоку 2"
14:40 30.12.2021 Источник: Интерфакс
У Москвы пока нет оснований сомневаться в договороспособности ФРГ относительно "Северного потока-2", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"На данном этапе оснований сомневаться в договороспособности официального Берлина мы не имеем в этом конкретном случае", - сказала Захарова в четверг на брифинге.
"Для российской стороны строительство "Северного потока-2" изначально было и неизменно продолжает оставаться исключительно экономическим проектом, начинанием, которое реализуется концерном "Газпром" с целью энергообеспечения Европы, с целью прибыли, извлечения выгоды на законных основаниях, привлечения всех заинтересованных стран к взаимодействию на попятных, законных выгодных основаниях. Судя по упомянутому заявлению федерального министра иностранных дел ФРГ, она придаёт "Северному потоку-2" ещё и геостратегическое значение, но мы принимаем это к сведению", - заявила Захарова.
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