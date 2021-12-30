Турция поддержкой российских предложений о гарантиях могла бы способствовать потеплению между НАТО и РФ
14:55 30.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Поддержка Анкарой предложений Москвы о гарантиях могла бы внести реальный вклад в улучшение отношений между Россией и НАТО. Об этом заявила четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Реальным вкладом в улучшение отношений России и НАТО могла бы стать поддержка недавних предложений по проблематике гарантий безопасности», - сказала она, комментируя заявление главы МИД Турции.
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