Турция поддержкой российских предложений о гарантиях могла бы способствовать потеплению между НАТО и РФ

14:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поддержка Анкарой предложений Москвы о гарантиях могла бы внести реальный вклад в улучшение отношений между Россией и НАТО. Об этом заявила четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Реальным вкладом в улучшение отношений России и НАТО могла бы стать поддержка недавних предложений по проблематике гарантий безопасности», - сказала она, комментируя заявление главы МИД Турции.