Россия в отношениях с США никогда не была источником напряжения - Песков
15:05 30.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия никогда не являлась первоисточником боевых действий с США. Об этом заявленном в четверг журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о соответствующем Белого дома.
«Россия никогда не была источником напряжения. Мы всегда говорили, что Россия принимает меры, которые необходимы для обеспечения ее безопасности. Мы настроены на разговор, мы хотим этого разговора, мы считаем, что мы можем говорить о том что необходимо в разговорах, которые могут произойти между нами, - сказал он.
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