Матвиенко призывает не торопить создание единого парламента РФ и Белоруссии

15:24 Источник: Интерфакс

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко не исключила, что в перспективе может появиться единый парламент России и Белоруссии, однако призвала не торопить события.

"Если так жизнь поставит, что, может быть, будет нужен единый парламент, может быть, мы к этому придем, но не надо форсировать эти процессы", - сказала Матвиенко в интервью "России-24" (ВГТРК).

Оно высоко оценила сотрудничество России и Белоруссии в вопросах интеграции. По словам спикера, 28 "дорожных карт", которые были согласованы странами, "дадут очень большой экономический эффект".

"Мы должны более быстрыми темпами развивать наши экономики - это главное к чему мы должны стремиться при сохранении суверенитета государств", - сказала Матвиенко.