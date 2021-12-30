Рябков обсудил российские предложения по безопасности с послом Франции

15:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков на встрече в четверг с послом Франции в Москве Пьером Леви представил французской стороне подробные разъяснения по предложениям Москвы в сфере гарантийной безопасности, также был рассмотрен ход переговоров в Вене по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.



«Обсуждена кризисная ситуация, которая оказалась системой европейской безопасности в результате действий США и их союзников. С российской стороны даны подробные разъяснения относительно предложений Москвы по формированию гарантий нашей безопасности страны. Рассмотрен также ход переговоров по СВПД в Вене », - говорится в сообщении МИД РФ.