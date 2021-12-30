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В 2021 году Роскомнадзор заблокировал 6,5 тыс. сайтов с поддельными ковидными сертификатами

16:00 30.12.2021 Источник: Интерфакс

Роскомнадзор в 2021 году добился блокировки или удаления 6,5 тыс. сайтов с информацией о продаже поддельных COVID-сертификатов, а также генерирующих фейковые QR-коды, сообщили "Интерфаксу" в ведомстве.

"С марта 2021 года по настоящее время было удалено либо заблокировано 6,5 тыс. ресурсов с информацией о продаже поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса, а также генерирующих фейковые QR-коды", - сказали в РКН.

С 1 апреля в РФ введена уголовная ответственность за распространение заведомо ложной информации о коронавирусе, которая привела к тяжким последствиям.

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