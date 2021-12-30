Голикова заявила, что снимать ковидные ограничения в регионах еще рано

16:15 Источник: Интерфакс

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рекомендует регионам со стабильной эпидситуацией по коронавирусу не спешить со снятием ограничений, а также наращивать темпы вакцинации, что важно для борьбы со штаммом "омикрон".

"Обращаюсь к регионам, несмотря на снижение заболеваемости, осторожно относиться к снятию ограничений и наращивать темпы вакцинации и ревакцинации на каникулах, особенно с учетом распространения в мире нового омикрон-штамма", - заявила Голикова, которую цитирует в пятницу оперштаб.



