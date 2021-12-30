В Великобритании резко возрастет стоимость жизни - исследование

16:20 Источник: Интерфакс

Миллионы британских семей столкнутся с резким ростом стоимости жизни в стране в 2022 году, прогнозирует исследовательская организация Resolution Foundation.

Это произойдет из-за увеличения счетов за электроэнергию, стагнацию уровня зарплат и роста налогов, которые обойдутся доходу одного британца примерно в 1,2 тыс. фунтов стерлингов в год, посчитали эксперты Resolution Foundation.

Активный рост начнется в апреле, когда взносы в Фонд национального страхования страны увеличатся на 1,25%, до 600 фунтов в год, в то время как квитанции за электроэнергию добавят еще 500 фунтов к расходам британцев.

Правительство страны уже объявило о том, что планирует выделить 4,2 млрд фунтов на поддержку семей.





