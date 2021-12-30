0
0
56
НОВОСТИ

Глава Роспатента включил робота-дезинфектора Сбера в топ-3 патентованных изобретений года

15:46 30.12.2021

Роспатент объявил главные изобретения года за пределами аниковидной сферы. Об этом глава ведомства Григорий Ивлиев рассказал РИА Новости. В топ-три патентованных изобретений года вошел робот-дезинфектор Сбера, который самостоятельно может ориентироваться в пространстве, самостоятельно запомнить маршруты перемещения, оценивать степень загрязненности поверхностей и продолжительность дезинфекции.

«Его главное преимущество – не только интеллектуальный способ оценки и выбора наиболее эффективного маршрута с учетом особенностей помещения и его меблировки, но и способ оценки продолжительности дезинфекции с помощью установленных в устройстве УФ-ламп в зависимости от множества параметров. Например, от степени чистоты воздуха или объема кислорода в комнате, количества людей в помещении», – пояснил глава Роспатента.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

20:00 27.12.2021
Россия вряд ли будет и далее испытывать оружие против спутников, - считает глава Роскосмоса
0
406
18:50 27.12.2021
Замминистра обороны РФ: Очевидно, что усиление НАТО не прошло бесследно для безопасности Европы
0
413
17:10 25.12.2021
Ушедшее правительство Меркель одобрило поставки вооружений на рекордную сумму
0
603
13:00 25.12.2021
В России из эллинга вывели новый атомный подводный крейсер
0
650
20:25 23.12.2021
Столтенберг: НАТО никогда не обещала не расширяться
0
803
18:45 23.12.2021
Глава Генштаба ВС РФ провел телефонную беседу с начштаба обороны Великобритании
0
826
17:40 23.12.2021
В ВСУ отметили уменьшение численности российских войск у украинской границы
0
812
11:32 23.12.2021
Масштабные учения десанта пройдут в Крыму и Краснодарском крае - МО РФ
0
867
16:32 22.12.2021
Украинские военные впервые провели стрельбы из комплексов Javelin в Донбассе - ТВ
0
939
20:40 21.12.2021
Военнослужащие РФ пострадали при сходе лавины в Южной Осетии
0
1000

Возврат к списку