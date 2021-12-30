Глава Роспатента включил робота-дезинфектора Сбера в топ-3 патентованных изобретений года

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Роспатент объявил главные изобретения года за пределами аниковидной сферы. Об этом глава ведомства Григорий Ивлиев рассказал РИА Новости. В топ-три патентованных изобретений года вошел робот-дезинфектор Сбера, который самостоятельно может ориентироваться в пространстве, самостоятельно запомнить маршруты перемещения, оценивать степень загрязненности поверхностей и продолжительность дезинфекции.

«Его главное преимущество – не только интеллектуальный способ оценки и выбора наиболее эффективного маршрута с учетом особенностей помещения и его меблировки, но и способ оценки продолжительности дезинфекции с помощью установленных в устройстве УФ-ламп в зависимости от множества параметров. Например, от степени чистоты воздуха или объема кислорода в комнате, количества людей в помещении», – пояснил глава Роспатента.