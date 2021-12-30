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Телеграм-канал «Весна» в Белоруссии признан экстремистским

16:35 30.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Информационная продукция телеграм-канала лишенного ранее государственной регистрации правозащитного центра «Весна» признана экстремистскими материалами. Об этом сообщается в четверг Главное управление по борьбе с оргпреступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД республики в своем телеграм-канале.

«Судом Железнодорожного района Гомеля по материалам областного управления ГУБОПиК МВД Республики Беларусь информационная продукция телеграм-канал« Вясна / Правы чалавека ў Беларусi »и ее аналоги в социальных сетях и других ресурсах признана экстремистскими материалами», - отмечается в сообщении ведомства.

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