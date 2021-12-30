Указ о референдуме в Белоруссии ожидается после 15 января - Ипатов
17:30 30.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Указ президента Белоруссии по референдуму, как ожидается, будет подписан во второй половине января, рассказал заместитель председателя Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов Вадим Ипатов.
27 декабря в Белоруссии был внесен на всенародное обсуждение проект изменений и дополнений в конституцию. После завершения сбора и обработки откликов и предложений проект вернется в рабочую группу и конституционную комиссию, подготовившую проект итоговый вариант для вынесения на референдум.
«Можно вносить свои предложения до того момента, как будет издан указ о назначении референдума. Если говорить о датах, то это 17, 18, 19 января », - заявлено Ипатов, слова которого приводит в четверг агентство БелТА.
НОВОСТИ
- 17:30 30.12.2021
- 10 лет лишения свободы получил экс-глава кузбасского управления СКР по делу о вымогательстве акций шахты "Разрез "Инской"
- 17:10 30.12.2021
- Асад в своем поздравлении Путину выразил надежду на дальнейшее развитие двусторонних отношений между Сирией и Россией
- 16:55 30.12.2021
- В канун Нового года доступ на Красную площадь в Москве будет ограничен по эпидемиологическим причинам
- 16:35 30.12.2021
- Телеграм-канал «Весна» в Белоруссии признан экстремистским
- 16:20 30.12.2021
- В Великобритании резко возрастет стоимость жизни - исследование
- 16:15 30.12.2021
- Голикова заявила, что снимать ковидные ограничения в регионах еще рано
- 16:00 30.12.2021
- В 2021 году Роскомнадзор заблокировал 6,5 тыс. сайтов с поддельными ковидными сертификатами
- 15:46 30.12.2021
- Глава Роспатента включил робота-дезинфектора Сбера в топ-3 патентованных изобретений года
- 15:40 30.12.2021
- Рябков обсудил российские предложения по безопасности с послом Франции
- 15:24 30.12.2021
- Матвиенко призывает не торопить создание единого парламента РФ и Белоруссии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать