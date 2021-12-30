Указ о референдуме в Белоруссии ожидается после 15 января - Ипатов

17:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Указ президента Белоруссии по референдуму, как ожидается, будет подписан во второй половине января, рассказал заместитель председателя Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов Вадим Ипатов.

27 декабря в Белоруссии был внесен на всенародное обсуждение проект изменений и дополнений в конституцию. После завершения сбора и обработки откликов и предложений проект вернется в рабочую группу и конституционную комиссию, подготовившую проект итоговый вариант для вынесения на референдум.

«Можно вносить свои предложения до того момента, как будет издан указ о назначении референдума. Если говорить о датах, то это 17, 18, 19 января », - заявлено Ипатов, слова которого приводит в четверг агентство БелТА.