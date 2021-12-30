Еще пять человек признаны СМИ-иноагентами, среди них Шендерович, Толоконникова и Гельман
17:45 30.12.2021 Источник: Интерфакс
Минюст наделил статусом СМИ - иностранного агента активистов оппозиции - писателя-сатирика Виктора Шендеровича, участницу группы Pussy Riot Надежду Толоконникову, галериста Марата Гельмана и еще пятерых человек, сообщает в пятницу сайт ведомства.
"30 декабря во исполнение требований действующего законодательства РФ Минюстом в реестр иностранных агентов, включены следующие физические лица: Шендерович Виктор Анатольевич, Алексеев Андрей Викторович, Толоконникова Надежда Андреевна, Гельман Марат Александрович, Бекбулатова Таисия Львовна, Владыкина Елена Сергеевна, Беляев Иван Михайлович, Никульшина Вероника Юрьевна", - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что согласно полученным сведениям, "указанные лица систематически осуществляют распространение материалов для неопределенного круга лиц, получая при этом иностранное финансирование".
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