Еще пять человек признаны СМИ-иноагентами, среди них Шендерович, Толоконникова и Гельман

17:45 Источник: Интерфакс

Минюст наделил статусом СМИ - иностранного агента активистов оппозиции - писателя-сатирика Виктора Шендеровича, участницу группы Pussy Riot Надежду Толоконникову, галериста Марата Гельмана и еще пятерых человек, сообщает в пятницу сайт ведомства.

"30 декабря во исполнение требований действующего законодательства РФ Минюстом в реестр иностранных агентов, включены следующие физические лица: Шендерович Виктор Анатольевич, Алексеев Андрей Викторович, Толоконникова Надежда Андреевна, Гельман Марат Александрович, Бекбулатова Таисия Львовна, Владыкина Елена Сергеевна, Беляев Иван Михайлович, Никульшина Вероника Юрьевна", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что согласно полученным сведениям, "указанные лица систематически осуществляют распространение материалов для неопределенного круга лиц, получая при этом иностранное финансирование".