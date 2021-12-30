Судом Украины открыто дело по иску экс-президента Януковича к Верховной Раде о незаконном отстранении от власти
18:00 30.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Окружной административный суд Киева открыл дело по иску экс-президента Украины Виктора Януковича к Верховной раде, в котором он оспаривает отстранение от должности главы государства в 2014 году. Об этом в четверг сообщила представитель парламента в Конституционном суде Украины Ольга Совгиря.
«Окружной административный суд Киева открыл производство по иску Януковича В. Ф. к Верховной раде Украины в споре по поводу признания его самоустранения от конституционных полномочий президента Украины », - написала она в своем телеграм-канале.
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