В МИД КНР уверены, что воссоединение Китая и Тайваня неизбежно
18:15 30.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти КНР убедитесь, что воссоединение Тайваня и материкового Китая невозможно предотвратить. В этом заявлении в четверг министр иностранных дел КНР И в интервью китайскому новостному агентству Синьхуа.
«Для Тайваня нет другого выхода, кроме как воссоединиться с материком. Это непредотвратимая историческая тенденция и лучший рациональный и логичный результат », - заявил Ван И.
Глава МИД КНР также добавил, что попытки внешних сил дестабилизировать ситуацию на Тайване, обернутся неблагоприятными последствиями, как для его независимости, так и для сил, выступающих за его независимость.
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