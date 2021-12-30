В МИД КНР уверены, что воссоединение Китая и Тайваня неизбежно

18:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти КНР убедитесь, что воссоединение Тайваня и материкового Китая невозможно предотвратить. В этом заявлении в четверг министр иностранных дел КНР И в интервью китайскому новостному агентству Синьхуа.

«Для Тайваня нет другого выхода, кроме как воссоединиться с материком. Это непредотвратимая историческая тенденция и лучший рациональный и логичный результат », - заявил Ван И.

Глава МИД КНР также добавил, что попытки внешних сил дестабилизировать ситуацию на Тайване, обернутся неблагоприятными последствиями, как для его независимости, так и для сил, выступающих за его независимость.