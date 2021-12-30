В МИД Венгрии сообщили, что Орбан надеется встретиться с Путиным в начале февраля

18:40 Источник: Интерфакс

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ожидает встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в начале февраля, заявил в четверг глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

"Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретится с президентом Владимиром Путиным в начале февраля, подготовка к этому уже идет", - написал он на своей странице в Facebook.

При этом он подчеркнул, что 2021 год стал наиболее продуктивным за все время в плане сотрудничества Венгрии и РФ. Говоря о перспективах на 2022 год, Сийярто упомянул строительство АЭС "Пакш-2", получение венгерскими производителями возможности выпускать российскую вакцину "Спутник V" против COVID-19 и поставки новой венгерской сельхозпродукции в Россию.