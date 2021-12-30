0
0
49
НОВОСТИ

В МИД Венгрии сообщили, что Орбан надеется встретиться с Путиным в начале февраля

18:40 30.12.2021 Источник: Интерфакс

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ожидает встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в начале февраля, заявил в четверг глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

"Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретится с президентом Владимиром Путиным в начале февраля, подготовка к этому уже идет", - написал он на своей странице в Facebook.

При этом он подчеркнул, что 2021 год стал наиболее продуктивным за все время в плане сотрудничества Венгрии и РФ. Говоря о перспективах на 2022 год, Сийярто упомянул строительство АЭС "Пакш-2", получение венгерскими производителями возможности выпускать российскую вакцину "Спутник V" против COVID-19 и  поставки новой венгерской сельхозпродукции в Россию.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

18:50 30.12.2021
За злостные нарушения ПДД теперь можно попасть в тюрьму на три года
0
49
18:30 30.12.2021
Власти Армении снимают запрет на ввоз товаров из Турции
0
93
18:15 30.12.2021
В МИД КНР уверены, что воссоединение Китая и Тайваня неизбежно
0
119
18:00 30.12.2021
Судом Украины открыто дело по иску экс-президента Януковича к Верховной Раде о незаконном отстранении от власти
0
150
17:45 30.12.2021
Еще пять человек признаны СМИ-иноагентами, среди них Шендерович, Толоконникова и Гельман
0
181
17:30 30.12.2021
Указ о референдуме в Белоруссии ожидается после 15 января - Ипатов
0
184
17:30 30.12.2021
10 лет лишения свободы получил экс-глава кузбасского управления СКР по делу о вымогательстве акций шахты "Разрез "Инской"
0
173
17:10 30.12.2021
Асад в своем поздравлении Путину выразил надежду на дальнейшее развитие двусторонних отношений между Сирией и Россией
0
170
16:55 30.12.2021
В канун Нового года доступ на Красную площадь в Москве будет ограничен по эпидемиологическим причинам
0
208
16:35 30.12.2021
Телеграм-канал «Весна» в Белоруссии признан экстремистским
0
195

Возврат к списку