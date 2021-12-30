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НОВОСТИ

Власти Армении снимают запрет на ввоз товаров из Турции

18:30 30.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Армении приняло решение с 1 января 2022 года не продлевать запрет на ввоз турецких товаров, введенный стране в конце декабря 2020 года. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Минэкономики Армении.

«В результате межведомственных обсуждений было принято решение не продлевать эмбарго на импорт турецких товаров. Ожидается, что отмена запрета на импорт турецких товаров по принципу взаимности создаст более благоприятные условия для экспорта армянских товаров», — отмечается в заявлении.

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