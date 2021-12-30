Власти Армении снимают запрет на ввоз товаров из Турции
18:30 30.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В результате межведомственных обсуждений было принято решение не продлевать эмбарго на импорт турецких товаров. Ожидается, что отмена запрета на импорт турецких товаров по принципу взаимности создаст более благоприятные условия для экспорта армянских товаров», — отмечается в заявлении.
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