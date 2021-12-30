За злостные нарушения ПДД теперь можно попасть в тюрьму на три года

18:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении штрафов до 500 тыс. рублей и лишении свободы на срок до трех лет за злостные нарушения правил дорожного движения. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон был одобрен Советом Федерации 24 декабря, до этого, 22 декабря, его приняла в третьем чтении Госдума.

Закон дополняет Уголовный кодекс РФ новой статьей 264.2 и вводит ответственность за превышение скорости на величину более 60 км/ ч, за выезд на полосу встречного движения или на трамвайные пути встречного маршрута, если допустивший нарушения водитель ранее дважды подвергался административному наказанию за аналогичные правонарушения и был лишен прав.