Президент РФ подписал закон об отмене обязательно техосмотра личных автомобилей

20:17 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене обязательного регулярного техосмотра личного автотранспорта в РФ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

От техосмотра будут освобождены легковые автомобили и мотоциклы, принадлежащие гражданам и используемые ими исключительно для собственных нужд.