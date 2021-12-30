На встрече делегаций ОБСЕ и России будут и представители Украины

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина присоединится к переговорам России и ОБСЕ, запланированным на 13 января. Об этом в четверг сообщил на брифинге секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

«На встрече РФ и ОБСЕ с нашей стороны будут представители МИД, офиса президента», — сказал он.