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На встрече делегаций ОБСЕ и России будут и представители Украины

20:40 30.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина присоединится к переговорам России и ОБСЕ, запланированным на 13 января. Об этом в четверг сообщил на брифинге секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

«На встрече РФ и ОБСЕ с нашей стороны будут представители МИД, офиса президента», — сказал он.

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