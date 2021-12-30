На встрече делегаций ОБСЕ и России будут и представители Украины
20:40 30.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«На встрече РФ и ОБСЕ с нашей стороны будут представители МИД, офиса президента», — сказал он.
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